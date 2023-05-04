2023/05/04 | 00:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dJeOdL9gANo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إتصال دار بين المتهم ومنفذ الجريمة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إتصال دار بين المتهم ومنفذ الجريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).