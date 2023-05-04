2023/05/04 | 00:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الأكاديمي محمد العبدلي، اليوم الأربعاء، عن تدخلات نيابية في عمل التربية، بعيداً عن عمل مجلس النواب. وكتب العبدلي في تدوينة أرفق معها بعض الوثائق، “لو يعرفون النواب اكو وزير او مسؤول حوك وما يخاف على منصبه ويرد على هاي الطلبات بعدم قبول تدخل النواب بعمل وزارته ومؤسسته ما كان شفنه هيج مخاطبات […]

ظهرت المقالة “تجاوزوا صلاحياتهم”..



أكاديمي ينتقد نواباً بسبب كتب وجهوها للتربية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تجاوزوا صلاحياتهم”.. أكاديمي ينتقد نواباً بسبب كتب وجهوها للتربية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تجاوزوا صلاحياتهم”.. أكاديمي ينتقد نواباً بسبب كتب وجهوها للتربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).