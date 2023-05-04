2023/05/04 | 00:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقف ضخ الغاز في الأنبوب المغذي لمحطة خور الزبير إثر اندلاع حريق فيه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/04 | 00:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقف ضخ الغاز في الأنبوب المغذي لمحطة خور الزبير إثر اندلاع حريق فيه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقف ضخ الغاز في الأنبوب المغذي لمحطة خور الزبير إثر اندلاع حريق فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).