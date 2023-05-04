بعد مسيّرات الكرملين.. مسؤولون روس يدعون إلى

2023/05/04 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت عملية مزعومة لـ"اغتيال" الرئيس الروسية بطائرات مسيرة، الثلاثاء، إلى تصاعد دعوات رسمية روسية صريحة لاغتيال الرئيس الأوكراني.

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