2023/05/04 | 01:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كان الصراخ بمستوى الألم، فإن الشكر بحجم الفائدة المجنية، قانون يسري على جميع الأشياء والظواهر بما في ذلك ما يرتبط بالسلة الغذائية.فصراخ الفاسدين يبدو بمستوى الضرر الذي أصابهم بعد نجاحها، ومقابل ذلك، كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصاد “السلة”..



صراخ الفاسدين وشكر المستفيدين المركز الخبري الوطني.

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