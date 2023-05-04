الكهرباء تعلن سلامة محطة توليد خور الزبير الغازية بشكل كامل من الحريق

2023/05/04 | 01:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، سلامة محطة توليد كهرباء خور الزبير الغازية بشكل كامل، فيما اشارت الى ان الحريق كان لأنبوب الغاز من زاوية بعيدة خارج حدودها.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز “نؤكد السلامة الكاملة لمحطة توليد كهرباء خور الزبير الغازية في محافظة البصرة”، مبينا أن “ما حصل من حادث لأنفجار تمت السيطرة عليه […]

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