مصر.. الإعلان عن زيادة سعر السولار وتثبيت البنزين.. ماهي الأسعار؟

2023/05/04 | 01:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية في مصر، الأربعاء، عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، وذلك اعتبارا من صباح يوم الخميس.

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