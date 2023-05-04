2023/05/04 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يمكن إعادة جميع النازحين من مختلف المكونات والأديان إلى سنجار؟ هل ستنجح الحكومة العراقية في إزالة آثار داعش وتعزيز التعايش المشترك بين أبناء سنجار؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يمكن تحقيق التعايش السلمي في سنجار؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يمكن تحقيق التعايش السلمي في سنجار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).