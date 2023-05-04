2023/05/04 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP انفرد النروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بالرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف المسجل في موسم واحد في الدوري الانكليزي لكرة القدم بتسجيله هدفه الـ 35 لندن (أ ف ب) – انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بقيادة مهاجمه التاريخي النروجي إرلينغ هالاند الذي ساهم بفوز فريقه على ضيفه وست هام 3-صفر، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة إنكلترا: سيتي إلى الصدارة مجدداً بقيادة هالاند التاريخي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطولة إنكلترا: سيتي إلى الصدارة مجدداً بقيادة هالاند التاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).