الموت يغيب فنانًا لبنانيًا

2023/05/04 | 02:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأربعاء، بوفاة الفنان القدير إيلي شويري، عن عمر يناهز الـ84 عاما.حياته: – ولد إيلي شويري في بيروت في 27 ديسمبر عام 1939، في العصر الذهبي للفن مع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ورياض السنباطي وعبد الحليم حافظ وكارم محمود ومحمد عبد المطلب وفايزة أحمد وغيرهم من عمالقة الفن الذين رسموا خريطة الأغنية العربية.وبعد تعرضه لحادث سير وإصابته […]

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