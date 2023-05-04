2023/05/04 | 02:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lCsxA0VQUfg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يعود العرب لسنجار.. وإرث داعش يطاردهم؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يعود العرب لسنجار.. وإرث داعش يطاردهم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).