وفاة الفنان اللبناني إيلي شويري 

2023/05/04 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد لبنان، الأربعاء، الملحن والمطرب، إيلي شويري، الذي أثرى الساحة الفنية على مدى ستة عقود بباقة من الأغاني الوطنية والأعمال المسرحية الغنائية.

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