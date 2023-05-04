هالاند يحطم رقما قياسيا في

2023/05/04 | 03:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطم إيرلينغ هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي، رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، إذ بات أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في المسابقة خلال موسم واحد، على مر التاريخ، برصيد 35 هدفا.

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