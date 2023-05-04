معظم البنوك الخليجية المركزية تسير على درب

2023/05/04 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الأساسية، الأربعاء، في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية وهو ما يتفق مع التوقعات.

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