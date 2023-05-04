2023/05/04 | 03:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DmD4tyfZ75o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التعايش السلمي في سنجار.. بين الماضي والحاضر) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التعايش السلمي في سنجار.. بين الماضي والحاضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).