مصر.. النيابة تأمر بضبط بلوجر زعمت أن

2023/05/04 | 04:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، بضبط وإحضار صاحبة قناة بأحد وسائل التواصل الاجتماعي (بلوجر) زعمت في فيديو أن ابنها "أقام علاقة جنسية مع أخته"، وأضافت المتهمة أنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول "تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية مع شقيقته".

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