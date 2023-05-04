2023/05/04 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت Google في حث المستخدمين على تجربة مفاتيح المرور، وهي بديل لكلمات المرور التقليدية التي يمكن أن توقف هجمات التصيد الاحتيالي وتجعل عمليات تسجيل الدخول أسهل، وفقا لموقع Pc Mag التقني.

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