النيابة المصرية تأمر بإحضار

2023/05/04 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، بضبط وإحضار صاحبة قناة على مواقع التواصل الاجتماعي "بلوغر"، بتهمة استغلال الأطفال، بعد نشرها فيديو تزعم خلاله "إقامة ابنها علاقة جنسية مع شقيقته".

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