روسيا تعلن استهداف مصفاة نفط بمسيرة.. وسماع دوي انفجارات في كييف

2023/05/04 | 06:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، الخميس، اندلع حريق في خزان وقود مصفاة إلسكي لتكرير النفط في إقليم كراسنودار نتيجة غارة بطائرة بدون طيار (درون)، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

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