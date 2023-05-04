"المصير الذي ينتظر الأرض".. علماء يوثقون لأول مرة عملية "الابتلاع الكوني"

2023/05/04 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق علماء الفلك نجما وهو "يلتهم" كوكبا، في أول لمحة مباشرة عن عملية شرسة تسمى الابتلاع الكوكبي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

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