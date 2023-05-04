2023/05/04 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت إحدى الصالات بالمملكة المتحدة، قطعتين أثريتين مصريتين عبارة عن رأس ويد مومياء، للمزاد العلني ضمن معروضاتها، بسعر يبدأ من 20 ألف جنيه إسترليني للرأس، وفقًا لتقارير إعلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تستفسر عن رأس مومياء معروضة بمزاد في بريطانيا.. وعالم آثار يوضح لـCNN كيفية استعادتها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تستفسر عن رأس مومياء معروضة بمزاد في بريطانيا.. وعالم آثار يوضح لـCNN كيفية استعادتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).