2023/05/04 | 08:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2rDKl5VDM1M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والاسمدة في بغداد.. في نشرة الــ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والاسمدة في بغداد.. في نشرة الــ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).