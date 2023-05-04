بطاقات الائتمان والقروض.. تأثيرات ملموسة بعد الزيادة

2023/05/04 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسأل كثيرون عن تأثير الزيادة العاشرة للفائدة الأميركية في نحو سنة على حساباتهم البنكية وقروضهم المختلفة.وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5 و5.25 في المئة.

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