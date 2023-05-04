2023/05/04 | 08:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DycfqFoD9SY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عاجل | البرلمان يقرر استضافة وزيرة الماية طيف سامي | موجز اخبار الصباح 2023/5/4) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #عاجل | البرلمان يقرر استضافة وزيرة الماية طيف سامي | موجز اخبار الصباح 2023/5/4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).