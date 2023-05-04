لماذا غادر ميسي باريس إلى السعودية وهل اقترب من الانتقال إلى الهلال؟

2023/05/04 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن غادر العاصمة الفرنسية باريس متجها إلى العاصمة السعودية، الرياض، برفقة عائلته، بهدف الترويج للأماكن السياحية في المملكة بصفته سفيرا للسياحة، في تصرف أشعل غضب إدارة فريق باريس سان جيرمان التي قررت معاقبته بالحرمان من التدريب والمشاركة مع النادي لمدة أسبوعين، في خطوة توصف بأنها "طلاق كروي" بين الجانبين، فلماذا أقدم ميسي على هذه الخطوة وهل اقترب من الانتقال إلى الهلال؟

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