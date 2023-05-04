"إياك والقفز بالماء".. ما يجب أن تفعله عندما يهاجمك النحل

2023/05/04 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت جلسة تصوير تحولت إلى وضع "مأساوي" بعض المخاوف لدى البعض حيال كيفية حماية النفس عندما يتعرض الشخص لهجوم قفير نحل.وذلك بعد أن لسع سرب من النحل امرأة أكثر من 75 مرة خلال تلك الجلسة، وفقا لمسؤولي الإطفاء في منطقة وادي باكاي في أريزونا.

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