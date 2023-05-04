تعافي أسعار النفط لتصل الى نحو 73 دولاراً للبرميل الواحد

2023/05/04 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

تعافت أسعار النفط، اليوم الخميس، لكنها لم تتمكن من تعويض التراجع بأكثر من 9 بالمائة في الأيام الثلاثة السابقة وسط مؤشرات على ضعف نمو التصنيع في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.57 بالمائة إلى 72.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 68.84 دولارا للبرميل.

وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع وسط مؤشرات على ضعف نمو التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وبعد أن رفعت الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2007 يوم الأربعاء، مما يهدد النمو الاقتصادي المستقبلي هناك.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، في مجموعة تعرف باسم أوبك+، تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا في بداية هذا الشهر، ومن المتوقع أن تدعم هذه السوق المضي قدمًا في فترة ذروة الطلب في الصيف.

ويترقب المستثمرون التطورات من البنك المركزي الأوروبي، الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي الخميس.

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