الذهب يرتفع مع تلميح الفدرالي الأميركي لوقف رفع الفائدة

2023/05/04 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من مستويات عالية على نحو قياسي اليوم الخميس بعدما رفع الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة.وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2055.54 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى […]

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