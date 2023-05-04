امطار وغبار وتفاوت بدرجات الحرارة.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة

2023/05/04 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى فرص لتساقط زخات مطر خفيفة شمالاً وتصاعد للغبار وتفاوت بدرجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.





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