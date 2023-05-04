مقتل 3 فلسطينيين باقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس

2023/05/04 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن قوات الجيش نفذت نشاطا عسكريا داخل البلدة القديمة في نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة القديمة في نابلس وحاصر أحد المنازل داخل حارة الياسمينة في البلدة القديمة".

هذا وتم تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عملية الاقتحام، كان يسمع فيها أصوات إطلاق نار.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شخصين بنيران الجيش الإسرائيلي.

فيما أفادت معلومات عن مقتل 3 فلسطينيين خلال عملية الاقتحام.

وحسب وسائل إعلامية فلسطينية فإن القوات الإسرائيلية شنت فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت 9 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية والقدس.

المصدر: RT

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