عضو بالمالية النيابية: قرار تخفيف عجز الموازنة لم يُتخَذ حتى الآن

2023/05/04 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو في اللجنة المالية النيابية، الخميس، إن رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمستشارين "لا تشكل سوى 1.5 بالمئة في الموازنة ولا يمكنها تخفيف العجز".

واقترح مؤنس أن "يتم تخفيف العجز من خلال زيادة الجباية المهملة جداً، وامكانية ضغط النفقات غير الضرورية والبرامج غير الأساسية، لأن نسبة العجز كبيرة جداً وتمثل تحدياً لا بد من مواجهته".

وأضاف مؤنس، أن "الاجتماعات مستمرة للقاء المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل موازناتهم"، مشيراً إلى أنَّ "قرار تخفيف العجز لم يتخذ لغاية الآن".

وتابع، أن "اللجنة بانتظار ما ستؤول إليه الاتفاقات السياسية"، منوهاً بأنَّ "اجتماعات اللجنة مستمرة بواقع 3 جلسات يومياً"، بحسب الصحيفة الرسمية.

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