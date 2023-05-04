النفط يرتفع بعد انخفاض استمر 3 أيام

2023/05/04 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انتعشت أسعار النفط، الخميس، لكنها لم تتمكن من تعويض التراجع بأكثر من 9 بالمائة في الأيام الثلاثة السابقة وسط مؤشرات على ضعف نمو التصنيع في الصين وبعد أن رفعت الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.57 بالمائة إلى 72.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا إلى 68.84 دولاراً للبرميل.

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