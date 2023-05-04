2023/05/04 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن ضبطها متهمين بالاحتيال والرشوة في محافظتي صلاح الدين وكركوك.وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “تم ضبط مُتَّهمين اثنين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط متهمين بالاحتيال والرشوة في محافظتين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهمين بالاحتيال والرشوة في محافظتين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهمين بالاحتيال والرشوة في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).