2023/05/04 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، اليوم الخميس، انخفاض أعداد العراقيين في الكويت خلال 33 عاماً الماضية بنسبة 11%.وذكرت الهيئة في إحصائية سنوية اطلع عليها / المركز الخبري الوطني/،أن “أعداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احصائية رسمية: أكثر من 16 ألف عراقي في الكويت المركز الخبري الوطني.

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