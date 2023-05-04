"لقاء مع فصائل فلسطينية".. رئيسي يواصل محادثاته في دمشق باليوم الثاني من زيارته

2023/05/04 | 10:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، محادثات في دمشق الخميس، في اليوم الثاني من زيارته البارزة التي أكد خلالها دعم بلاده المتجدد للنظام السوري وتخللها توقيع مذكرة تفاهم لتعاون استراتيجي طويل المدى في مجالات عدة بين البلدين.

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