2023/05/04 | 10:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط متهمين بالاحتيال والرشوة في صلاح...

ظهرت المقالة الاحتيال والرشوة تطيح بمتهمين في صلاح الدين وكركوك أولاً على المسلة.

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