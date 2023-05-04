2023/05/04 | 10:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة : صادق مجلس الوزراء العراقي على إقالة نحو 60 مسؤولاً بدرجة...

ظهرت المقالة مدراء عامون ودرجات خاصة وصلوا الى المناصب بالرشاوى والمحاصصة والعلاقات أولاً على المسلة.

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