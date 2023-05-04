القوات الإسرائيلية تعلن قتلها لـ

2023/05/04 | 10:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت لشبكة CNN، الخميس، إن القوات الإسرائيلية قتلت المسلحين المشتبه بهم الذين قتلوا بالرصاص أما بريطانية إسرائيلية واثنتين من بناتها الشهر الماضي.

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