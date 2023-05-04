وسط أجواء تصعيد.. زيلينسكي يلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

2023/05/04 | 10:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلن متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أنّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي وصل الى لاهاي حيث سيلتقي الخميس مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحقّق في جرائم حرب مفترضة قد تكون القوات الروسية ارتكبتها في اوكرانيا.وقال سيرغي نيكيفوروف لوكالة فرانس برس “نحن في […]

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