تسعة قتلى وسبعة جرحى في إطلاق نار في مدرسة ببلغراد

2023/05/04 | 10:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP قوات الامن واجهزة الاسعاف في مكان الهجوم الدامي في مدرسة ببلغراد في 3 ايار/مايو 2023.بلغراد (أ ف ب) – قُتل ثمانية تلاميذ وحارس أمني الأربعاء في إطلاق نار في مدرسة بوسط بلغراد كما أعلن مسؤولون فيما اعتقلت الشرطة مطلق النار البالغ من العمر 13 عاما واتهمته بالتخطيط للهجوم منذ شهر ووضع لائحة […]

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