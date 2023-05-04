ميتا تحذر من برامج خبيثة توهم المستخدمين بالذكاء الاصطناعي

2023/05/04 | 10:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP شعار ميتا في دافوس في 20 أيار/مايو 2022 سان فرانسيسكو (أ ف ب) – حذرت شبكة ميتا (المالكة خصوصاً لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب)، الأربعاء من أن قراصنة معلوماتية يركبون موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال الترويج لبرامج تشبه أدوات هذه التكنولوجيا الحديثة لكنها تُستخدم في الواقع لخداع المستخدمين.وقال مدير أمن أنظمة المعلوماتية […]

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