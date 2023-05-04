المرجع النجفي يلتقي بمقاتلي من الحشد الشعبي ويشيد بدور المؤسسة في الدفاع عن المقدسات

2023/05/04 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد المرجع الديني الشيخ بشير النجفي،

بدور الحشد الشعبي في الدفاع عن

المقدسات في العراق.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من مقاتلي

الحشد الشعبي في مكتبه بمدينة النجف

الأشرف، وفقاً لبيان وردلوكالة نون

الخ

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