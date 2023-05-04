الكويت تسجل انخفاضا بأعداد العراقيين بنسبة 11% خلال 33 عاماً

2023/05/04 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت إحصاءات جديدة نشرتها الهيئة

العامة للمعلومات المدنية الكويتية،

الخميس، عن انخفاض أعداد العراقيين في

الكويت خلال 33 عاماً الماضية بنسبة 11%.

وقالت الهيئة في جدول لها، ان "أعداد

العراقيين في الكوي

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