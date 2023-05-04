2023/05/04 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في قيادة حشد محافظة الانبار،

الخميس، بإجراء القوات الامريكية

عمليات تعزيز لمواقعها داخل قاعدة عين

الاسد غربي الانبار.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان "القوات

الامريكية اجرت عملية تعزيز لمواقعه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامريكية تعزز مواقعها داخل قاعدة عين الاسد الجوية وتنشر أسلحة ثقيلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامريكية تعزز مواقعها داخل قاعدة عين الاسد الجوية وتنشر أسلحة ثقيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).