طقس العراق.. غبار وأمطار وتفاوت بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2023/05/04 | 11:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد للأيام...

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غبار وأمطار وتفاوت بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة أولاً على المسلة.

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