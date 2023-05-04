2023/05/04 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الخميس ، القبض على شخص قتل زوجته وهو مخمور بإضرام النار فيها إثر خلاف عائلي داخل داره الواقعة جنوبي المحافظة .وبينت القيادة ، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف ملابسات جريمة مروعة..



مخمور قتل زوجته حرقاً في بابل المركز الخبري الوطني.

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