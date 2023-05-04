وزير العمل يعلن اطلاق الوجبة الثانية من حملة ‘أبشر يالفقير’ في بغداد

2023/05/04 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، إطلاق حملة “ابشر يالفقير” الثانية الكبرى في منطقة المعامل بمحافظة بغداد.وقال الاسدي في تصريح صحفي تابعه / المركز الخبري الوطني/:إنه “من […]

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