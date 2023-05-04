2023/05/04 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختتم منتخب الشباب معسكره في إسبانيا، اليوم الخميس، والذي انطلق في 18 من شهر نيسان المقبل في مدينةِ روتا الإسبانية.

وفد منتخب الشباب من المقرر أن يصل إلى العاصمة بغداد في وقتٍ متأخر الليلة ، حيث خاض في المعسكر المذكور 4 مباريات أمام منتخب الدومنيكان، وانتهى اللقاء لصالح العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع البرازيل في المباراة الثانية بهدفٍ لهدف، وتغلب في مباراته الثالثة على ريال بيتيس الإسباني تحت 21 عاماً، واختتم مبارياته معسكره بتغلبه في مباراته الرابعة على منتخب جبل طارق بهدفين مقابل لاشيء.

الجهاز التدريبيّ من جانبه قرر منح اللاعبين يومين راحة، ومن ثم بعد ذلك العودة للتواجد في معسكر مغلق في العاصمة بغداد ينطلق في السابع من هذا الشهر، تتخلله مباراة أمام أحد أندية الدوري الممتاز.

ومن ثم يشد الرحال إلى مدينة بوينس ايرس الأرجنتينيّة في الخامس عشر أو السادس عشر من هذا الشهر، للمشاركةِ في نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها في 20 من الشهر الجاري، حيث أوقعت القرعة منتخبنا إلى جانب الاوروغواي وانكلترا وتونس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الشباب يختتم معسكره في إسبانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الشباب يختتم معسكره في إسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).