2023/05/04 | 11:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i2uz5I_Du5w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عملية استبدال المدراء العامين سيكون فيها تمدد على حصة التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عملية استبدال المدراء العامين سيكون فيها تمدد على حصة التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).