المالية النيابية تستضيف وزير الموارد المائية لبحث تخصيصات الوزارة في موازنة 2023



المالية النيابية تستضيف وزير الموارد المائية لبحث تخصيصات الوزارة في موازنة 2023
2023/05/04 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم -  

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